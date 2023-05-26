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Папа Франциск розповів про свою роль у війні в Україні

Папа Франциск розповів про свою роль у війні в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Папа Франциск розповів в інтерв'ю Telemundo News у Ватикані про свій погляд на війну в Україні, де запропонував допомогу із миротворчою місією, передає УНН.

Цитата

"Він (Зеленський) попросив мене про дуже велику ласку спробувати подбати про дітей, яких відвезли до росії. Його це дуже зачепило і він просить про співпрацю та спробувати повернути дітей до України", - відповів Франциск.

На запитання, чи має росія повернути окуповані території для досягнення миру, Папа відповів: "Це політична проблема. Мир буде досягнутий того дня, коли вони зможуть говорити, або вдвох, або через інших".

Додамо

Після вторгнення росії до України Франциск відвідав посольство України, щоб продемонструвати свою "заклопотаність війною". На початку травня він оголосив про проведення секретної мирної "місії", заявивши, що Ватикан готовий сприяти поверненню українських дітей, вивезених до росії. Незабаром після цього відбулася зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, після чого місію очолив кардинал Дзуппі.

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