Папа Франциск рассказал о своей роли в войне в Украине

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"Он (Зеленский) попросил меня об очень большой милости попробовать позаботиться о детях, которых увезли в россию. Его это очень задело и он просит о сотрудничестве и попытаться вернуть детей в Украину", — ответил Франциск.

На вопрос, должна ли россия вернуть оккупированные территории для достижения мира, Папа ответил: "Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они смогут говорить, или вдвоем, или через других".

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После вторжения россии в Украину Франциск посетил посольство Украины, чтобы продемонстрировать свою "озабоченность войной". В начале мая он объявил о проведении секретной мирной "миссии", заявив, что Ватикан готов способствовать возвращению украинских детей, вывезенных в россию. Вскоре после этого состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего миссию возглавил кардинал Дзуппи.