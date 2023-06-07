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Ватикан: операція Папи Франциска пройшла без ускладнень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Папа Франциск вже прокинувся після тригодинної операції з видалення грижі, яка відродила побоювання з приводу дедалі більш крихкого здоров'я 86-річного понтифіка. Про це УНН пише посилаючись на Ansa.

Ватикан: операція Папи Франциска пройшла без ускладнень

Деталі

Понтифіка було госпіталізовано раніше цього ж дня до лікарні Джемеллі в Римі, де він, як очікується, пробуде кілька днів.

"Святий отець добре відреагував як на операцію, так і на анестезію. Він уже прокинувся… він уже пожартував", - сказав журналістам хірург Серхіо Альф'єрі, який оперував його.

За словами Альф'єрі, у Франциска післяопераційна грижа на місці шраму від попередньої операції.

Його помістили під загальну анестезію, а черевну стінку відновили хірургічною сіткою.

Всі папські аудієнції були скасовані до 18 червня, щоб дати понтифіку час прийти до тями.

У пресслужбі Ватикану повідомили, що операція "пройшла без ускладнень і тривала три години".

Папа страждав від грижі, яка "викликала симптоми, що рецидивують і погіршуються", заявив раніше офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

Доповнення

Франциск за останній рік страждав від зростаючих проблем зі здоров'ям.

У липні 2021 року йому зробили операцію з приводу дивертикуліту, запалення невеликих опуклостей або кишень, які можуть розвиватися у слизовій оболонці кишечника.

Його виписали за 10 днів, але в інтерв'ю в січні він сказав, що дивертикуліт повернувся.

Франциска також госпіталізували на три ночі наприкінці березня з респіраторною інфекцією, яку вилікували антибіотиками.

Близько року тому Папа Франциск був змушений почати користуватися інвалідним візком через болі в колінах.

Перебування Папи в лікарні викликало занепокоєння і підігріло чутки про його майбутнє як понтифіка.

Попередник Франциска Бенедикт XVI, який помер у грудні, пішов у відставку у 2013 році через погіршення здоров'я.

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