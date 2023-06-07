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Ватикан: операция Папы Франциска прошла без осложнений

Киев • УНН

 • 343970 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Папа Франциск уже проснулся после трехчасовой операции по удалению грыжи, которая возродила опасения по поводу все более хрупкого здоровья 86-летнего понтифика. Об этом УНН пишет ссылаясь на Ansa.

Ватикан: операция Папы Франциска прошла без осложнений

Детали

Понтифик был госпитализирован ранее в этот же день в больницу Джемелли в Риме, где он, как ожидается, пробудет несколько дней.

"Святой отец хорошо отреагировал как на операцию, так и на анестезию. Он уже проснулся… он уже пошутил", - сказал журналистам хирург Серхио Альфьери, который оперировал его.

По словам Альфьери, у Франциска послеоперационная грыжа на месте шрама от предыдущей операции.

Его поместили под общую анестезию, а брюшную стенку восстановили хирургической сеткой.

Все папские аудиенции были отменены до 18 июня, чтобы дать понтифику время прийти в себя.

В пресс-службе Ватикана сообщили, что операция "прошла без осложнений и длилась три часа".

Папа страдал от грыжи, которая "вызывала рецидивирующие и ухудшающиеся симптомы", заявил ранее официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Дополнение

Франциск за последний год страдал от растущих проблем со здоровьем.

В июле 2021 года ему сделали операцию по поводу дивертикулита, воспаления небольших выпуклостей или карманов, которые могут развиваться в слизистой оболочке кишечника.

Его выписали через 10 дней, но в интервью в январе он сказал, что дивертикулит вернулся.

Франциска также госпитализировали на три ночи в конце марта с респираторной инфекцией, которую вылечили антибиотиками.

Около года назад Папа Франциск был вынужден начать пользоваться инвалидной коляской из-за болей в коленях.

Пребывание Папы в больнице вызвало беспокойство и подогрело слухи о его будущем в качестве понтифика.

Предшественник Франциска Бенедикт XVI, который умер в декабре, ушел в отставку в 2013 году из-за ухудшения здоровья.

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