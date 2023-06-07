Ватикан: операция Папы Франциска прошла без осложнений
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Папа Франциск уже проснулся после трехчасовой операции по удалению грыжи, которая возродила опасения по поводу все более хрупкого здоровья 86-летнего понтифика. Об этом УНН пишет ссылаясь на Ansa.
Детали
Понтифик был госпитализирован ранее в этот же день в больницу Джемелли в Риме, где он, как ожидается, пробудет несколько дней.
"Святой отец хорошо отреагировал как на операцию, так и на анестезию. Он уже проснулся… он уже пошутил", - сказал журналистам хирург Серхио Альфьери, который оперировал его.
По словам Альфьери, у Франциска послеоперационная грыжа на месте шрама от предыдущей операции.
Его поместили под общую анестезию, а брюшную стенку восстановили хирургической сеткой.
Все папские аудиенции были отменены до 18 июня, чтобы дать понтифику время прийти в себя.
В пресс-службе Ватикана сообщили, что операция "прошла без осложнений и длилась три часа".
Папа страдал от грыжи, которая "вызывала рецидивирующие и ухудшающиеся симптомы", заявил ранее официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
Дополнение
Франциск за последний год страдал от растущих проблем со здоровьем.
В июле 2021 года ему сделали операцию по поводу дивертикулита, воспаления небольших выпуклостей или карманов, которые могут развиваться в слизистой оболочке кишечника.
Его выписали через 10 дней, но в интервью в январе он сказал, что дивертикулит вернулся.
Франциска также госпитализировали на три ночи в конце марта с респираторной инфекцией, которую вылечили антибиотиками.
Около года назад Папа Франциск был вынужден начать пользоваться инвалидной коляской из-за болей в коленях.
Пребывание Папы в больнице вызвало беспокойство и подогрело слухи о его будущем в качестве понтифика.
Предшественник Франциска Бенедикт XVI, который умер в декабре, ушел в отставку в 2013 году из-за ухудшения здоровья.