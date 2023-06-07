Папа Франциск лягає на операцію під загальним наркозом

Деталі

Папа Франциск відправився в середу в лікарню, щоб пройти абдомінальну операцію для лікування кишкової непрохідності, через два роки після того, як йому видалили 33 сантиметри товстої кишки через звуження товстого кишечника.

Ватикан повідомив, що 86-річний Франциск буде під загальним наркозом під час операції в середу вдень і буде госпіталізований в римську лікарню "Джемеллі" на кілька днів. Папа проходить, за словами Ватикану, "лапаротомію і пластичну операцію черевної стінки з протезуванням" для лікування "рецидивуючого, болючого і погіршуваного" звуження кишківника.

"Перебування в медичному закладі триватиме кілька днів, щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг і повне функціональне відновлення", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що новини будуть опубліковані тільки після операції. Франциск залишається відповідальним за Ватикан і 1,3-мільярдну Католицьку Церкву, навіть перебуваючи в лікарні без свідомості, зауважує видання.

У липні 2021 року Франциск провів 10 днів у "Джемеллі", де йому видалили 33 сантиметри товстого кишківника. Він страждав від того, що у Ватикані назвали сильним запаленням і звуженням товстої кишки. В інтерв'ю агентству Associated Press у січні Франциск сказав, що дивертикульоз, або випинання в стінці кишечника, які стали причиною операції 2021 року, повернулися.

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Після операції 2021 року Франциск сказав, що може їсти все, що захоче, але поскаржився, що погано відреагував на загальний наркоз, який використовувався під час більш тривалої, ніж очікувалося, процедури. Ця реакція частково пояснює його відмову від операції з відновлення розтягнутих зв'язок колінного суглоба, через які він вже більше року пересувається на інвалідному візку та ходунках.

Той факт, що він збирається повернутися на операцію, свідчить про те, що у нього не було іншого вибору, окрім як лікувати кишкову проблему, особливо з огляду на щільний графік майбутніх подорожей цього літа, заначає АР.

Доповнення

Останнім часом у Франциска дуже щільний графік, щодня по кілька аудієнцій. Нещодавно Ватикан підтвердив насичений поїздками серпень, коли Святий Престол і Італія зазвичай перебувають у відпустці, з чотириденним візитом до Португалії в перший тиждень серпня і такою ж тривалою поїздкою до Монголії, яка розпочнеться 31 серпня.

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