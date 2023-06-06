Чи допоможе Ватикан повернути українських дітей з рф? Верещук поговорила зі спецпосланцем Папи Римського
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук зустрілась зі Спеціальним посланцем Ватикану кардиналом Маттео Зуппі, який прибув у Київ напередодні. Про це повідомила прес-служба Верещук в Telegram, пише УНН.
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Повідомляється, що віцепрем’єр-міністр разом з кардиналом обговорили можливу роль Ватикану у поверненні з росії та тимчасово окупованих територій українських дітей-сиріт.
Також, за словами Верещук, сторони домовились про участь Ватикану в гуманітарній допомозі Україні, через Каховську екологічну катастрофу, влаштовану окупантами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 13 травня попросив Папу Франциска підтримати мирний план Києва, і Папа зазначив, що Ватикан допоможе у репатріації українських дітей, захоплених росіянами.
Після чого Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні.