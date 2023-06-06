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Чи допоможе Ватикан повернути українських дітей з рф? Верещук поговорила зі спецпосланцем Папи Римського

Київ • УНН

 • 307005 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук зустрілась зі Спеціальним посланцем Ватикану кардиналом Маттео Зуппі, який прибув у Київ напередодні. Про це повідомила прес-служба Верещук в Telegram, пише УНН.

Чи допоможе Ватикан повернути українських дітей з рф? Верещук поговорила зі спецпосланцем Папи Римського

Деталі

Повідомляється, що віцепрем’єр-міністр разом з кардиналом обговорили можливу роль Ватикану у поверненні з росії та тимчасово окупованих територій українських дітей-сиріт.

Також, за словами Верещук, сторони домовились про участь Ватикану в гуманітарній допомозі Україні, через Каховську екологічну катастрофу, влаштовану окупантами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 13 травня попросив Папу Франциска підтримати мирний план Києва, і Папа зазначив, що Ватикан допоможе у репатріації українських дітей, захоплених росіянами.

Після чого Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні.

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