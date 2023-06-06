Поможет ли Ватикан вернуть украинских детей из рф? Верещук поговорила со спецпосланником Папы Римского
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук встретилась со Специальным посланником Ватикана кардиналом Маттео Зуппи, который прибыл в Киев накануне. Об этом сообщила пресс-служба Верещук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что вице-премьер-министр вместе с кардиналом обсудили возможную роль Ватикана в возвращении из россии и временно оккупированных территорий украинских детей-сирот.
Также, по словам Верещук, стороны договорились об участии Ватикана в гуманитарной помощи Украине, из-за Каховской экологической катастрофы, устроенной оккупантами.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая попросил Папу Франциска поддержать мирный план Киева, и Папа отметил, что Ватикан поможет в репатриации украинских детей, захваченных россиянами.
После чего Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине.