Поможет ли Ватикан вернуть украинских детей из рф? Верещук поговорила со спецпосланником Папы Римского

Детали

Сообщается, что вице-премьер-министр вместе с кардиналом обсудили возможную роль Ватикана в возвращении из россии и временно оккупированных территорий украинских детей-сирот.

Также, по словам Верещук, стороны договорились об участии Ватикана в гуманитарной помощи Украине, из-за Каховской экологической катастрофы, устроенной оккупантами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая попросил Папу Франциска поддержать мирный план Киева, и Папа отметил, что Ватикан поможет в репатриации украинских детей, захваченных россиянами.

После чего Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине.