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Папа Римський Франциск повернувся до роботи після перенесеної хвороби

Папа Римський Франциск повернувся до роботи після перенесеної хвороби

Київ • УНН

 • 520074 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Папа Римський Франциск повернувся до роботи в суботу, 27 травня, вранці після того, як його вразила хвороба, яка перервала звичайний графік понтифіка і знову викликала занепокоєння щодо його здоров’я. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.

Деталі

Папа Франциск скасував усі свої зустрічі вранці в п'ятницю, 26 травня, через хворобу. Однак розклад щоденних зустрічей, надісланий Ватиканом на наступний день, показав, що понтифік відновлює свою роботу. Зазначається, що  Ватикан не опублікував жодної нової інформації про стан здоров’я 86-річного Франциска.

Очікується, що Франциск відслужить месу на П'ятидесятницю на площі Святого Петра в неділю, 28 травня. У четвер державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін повідомив, що понтифік "втомився після дуже напруженого дня".

"Папа був втомлений. Вчора він мав дуже насичений день і бачив багато людей. Була зустріч зі Схоласом Окуррентесом, і він хотів привітати кожного окремо. У певний момент людина стає менш стійкою", - сказав Паролін.

Як повідомила місцева команда CNN, Франциск "мав добрий вигляд" у четвер вдень під час прямої трансляції події з Ватикану для Scholas Occurrentes, міжнародної освітньої мережі, яку він заснував.

Доповнення

У березні 2023 року папу Римського Франциска госпіталізували через бронхіт. Понтифік, який у молодості страждав від важкої пневмонії та йому видалили частину легені, нещодавно мав медичні проблеми. Його часто бачили на публіці з палицею, а іноді Франциск користувався інвалідним візком через біль у правому коліні.

Папа Франциск також страждає від дивертикулярної хвороби - загального захворювання, яке може спричинити запалення або інфекцію товстої кишки. У 2021 році йому зробили операцію з видалення частини товстої кишки.

Нагадаємо

Папа Франциск в інтерв'ю Telemundo News у Ватикані розповів про свій погляд на війну в Україні.

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