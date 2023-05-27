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Папа Римский Франциск вернулся к работе после перенесенной болезни

Папа Римский Франциск вернулся к работе после перенесенной болезни

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Папа Римский Франциск вернулся к работе в субботу, 27 мая, утром после того, как его поразила болезнь, которая прервала обычный график понтифика и снова вызвала беспокойство относительно его здоровья. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.

Детали

Папа Франциск отменил все свои встречи утром в пятницу, 26 мая, из-за болезни. Однако расписание ежедневных встреч, присланное Ватиканом на следующий день, показало, что понтифик возобновляет свою работу. Отмечается, что  Ватикан не опубликовал никакой новой информации о состоянии здоровья 86-летнего Франциска.

Ожидается, что Франциск отслужит мессу на Пятидесятницу на площади Святого Петра в воскресенье, 28 мая. В четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что понтифик "устал после очень напряженного дня".

"Папа был уставший. Вчера он имел очень насыщенный день и видел много людей. Была встреча с Схоласом Окуррентесом, и он хотел поздравить каждого отдельно. В определенный момент человек становится менее стойким", - сказал Паролин.

Как сообщила местная команда CNN, Франциск "выглядел хорошо" в четверг днем во время прямой трансляции события из Ватикана для Scholas Occurrentes, международной образовательной сети, которую он основал.

Дополнение

В марте 2023 года Папа Римский Франциск был госпитализирован из-за бронхита. Понтифик, который в молодости страдал от тяжелой пневмонии и ему удалили часть легкого, недавно имел медицинские проблемы. Его часто видели на публике с палкой, а иногда Франциск пользовался инвалидной коляской из-за боли в правом колене.

Папа Франциск также страдает от дивертикулярной болезни - общего заболевания, которое может вызвать воспаление или инфекцию толстой кишки. В 2021 году ему сделали операцию по удалению части толстой кишки.

Напомним

Папа Франциск в интервью Telemundo News в Ватикане рассказал о своем взгляде на войну в Украине.

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