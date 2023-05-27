Папа Римский Франциск вернулся к работе после перенесенной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Папа Римский Франциск вернулся к работе в субботу, 27 мая, утром после того, как его поразила болезнь, которая прервала обычный график понтифика и снова вызвала беспокойство относительно его здоровья. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.
Детали
Папа Франциск отменил все свои встречи утром в пятницу, 26 мая, из-за болезни. Однако расписание ежедневных встреч, присланное Ватиканом на следующий день, показало, что понтифик возобновляет свою работу. Отмечается, что Ватикан не опубликовал никакой новой информации о состоянии здоровья 86-летнего Франциска.
Ожидается, что Франциск отслужит мессу на Пятидесятницу на площади Святого Петра в воскресенье, 28 мая. В четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что понтифик "устал после очень напряженного дня".
"Папа был уставший. Вчера он имел очень насыщенный день и видел много людей. Была встреча с Схоласом Окуррентесом, и он хотел поздравить каждого отдельно. В определенный момент человек становится менее стойким", - сказал Паролин.
Как сообщила местная команда CNN, Франциск "выглядел хорошо" в четверг днем во время прямой трансляции события из Ватикана для Scholas Occurrentes, международной образовательной сети, которую он основал.
Дополнение
В марте 2023 года Папа Римский Франциск был госпитализирован из-за бронхита. Понтифик, который в молодости страдал от тяжелой пневмонии и ему удалили часть легкого, недавно имел медицинские проблемы. Его часто видели на публике с палкой, а иногда Франциск пользовался инвалидной коляской из-за боли в правом колене.
Папа Франциск также страдает от дивертикулярной болезни - общего заболевания, которое может вызвать воспаление или инфекцию толстой кишки. В 2021 году ему сделали операцию по удалению части толстой кишки.
Напомним
Папа Франциск в интервью Telemundo News в Ватикане рассказал о своем взгляде на войну в Украине.