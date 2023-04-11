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Папа Римський міг померти під час госпіталізації минулого місяця - Reuters

Папа Римський міг померти під час госпіталізації минулого місяця - Reuters

Київ • УНН

 • 898321 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Папа Франциск був непритомний, коли два тижні тому його доправили до лікарні з бронхітом, і він міг померти, за словами джерела Reuters, яке, як відомо, регулярно розмовляло з ним, передає УНН.

86-річного понтифіка було доставлено до римської лікарні Джемеллі 29 березня і виписано через три дні.

Деталі

Мішель Феррі сказав Reuters, що голос Папи в їх останній розмові звучав краще, ніж востаннє, коли вони розмовляли у січні.

"Він здавався дуже втомленим (тоді)", - сказав Феррі.

Феррі підтвердив коментарі, зроблені ним раніше італійській регіональній газеті Il Resto del Carlino, в яких він процитував слова Папи, який сказав йому: "Ще кілька годин, і я не впевнений, що зміг би розповісти про це".

"Я йому сказав: "Ти реально нас налякав!" - додав Феррі.

Феррі широко цитується в італійських ЗМІ як людина, яка регулярно розмовляє з Папою, оскільки Франциск вперше зателефонував йому, щоб потішити його після смерті його брата, вбитого під час пограбування десять років тому.

Папа, як відомо, веде невеликий список людей, яким він регулярно дзвонить, часто після того, як тішив їх після трагедій.

Ватикан ніколи не підтверджує їхні імена, але не заперечує, що він говорив із Феррі.

Минулого тижня Папа відчував себе досить добре, щоб головувати на всіх великодніх урочистостях, за винятком нічного богослужіння Страсної п'ятниці в Римі, яке, за словами Ватикану, він пропустив через сезон холодної погоди.

Додамо

Франциск страждає від низки захворювань, у тому числі хвороби коліна, через яку він не може ходити. Частина одного з його легень була видалена через хворобу, коли він був молодим в Аргентині.

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