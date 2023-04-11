Папа Римский мог умереть во время госпитализации в прошлом месяце - Reuters

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Папа Франциск был без сознания, когда две недели назад его доставили в больницу с бронхитом, и он мог умереть, по словам источника Reuters, который, как известно, регулярно разговаривал с ним, передает УНН.

86-летний понтифик был доставлен в римскую больницу Джемелли 29 марта и выписан через три дня.

Детали

Мишель Ферри сказал Reuters, что голос Папы в их последнем разговоре звучал лучше, чем в последний раз, когда они разговаривали в январе.

"Он казался очень уставшим (тогда)", - сказал Ферри.

Ферри подтвердил комментарии, сделанные им ранее итальянской региональной газете Il Resto del Carlino, в которых он процитировал слова Папы, который сказал ему: "Еще несколько часов, и я не уверен, что смог бы рассказать об этом".

"Я ему сказал: "Ты реально нас напугал!" - добавил Ферри.

Ферри широко цитируется в итальянских СМИ как человек, который регулярно разговаривает с Папой, поскольку Франциск впервые позвонил ему, чтобы утешить его после смерти его брата, убитого во время ограбления десять лет назад.

Папа, как известно, ведет небольшой список людей, которым он регулярно звонит, часто после того, как утешал их после трагедий.

Ватикан никогда не подтверждает их имена, но не отрицает, что он говорил с Ферри.

На прошлой неделе Папа чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы председательствовать на всех пасхальных торжествах, за исключением ночного богослужения Страстной пятницы в Риме, которое, по словам Ватикана, он пропустил из-за сезона холодной погоды.

Добавим

Франциск страдает от ряда заболеваний, в том числе болезни колена, из-за которой он не может ходить. Часть одного из его легких была удалена из-за болезни, когда он был молодым в Аргентине.

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