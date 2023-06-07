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Папа Франциск ложится на операцию под общим наркозом

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Папа Римский Франциск прибыл в римскую больницу для операции на брюшной полости. 86-летнему понтифику введут общий наркоз для процедуры и он проведет в больнице несколько дней, пишет УНН со ссылкой на АР.

Папа Франциск ложится на операцию под общим наркозом

Детали

Папа Франциск отправился в среду в больницу, чтобы пройти абдоминальную операцию для лечения кишечной непроходимости, через два года после того, как ему удалили 33 сантиметра толстой кишки из-за сужения толстого кишечника.

Ватикан сообщил, что 86-летний Франциск будет под общим наркозом во время операции в среду днем и будет госпитализирован в римскую больницу "Джемелли" на несколько дней. Папа проходит, по словам Ватикана, "лапаротомию и пластическую операцию брюшной стенки с протезированием" для лечения "рецидивирующего, болезненного и ухудшающегося" сужения кишечника.

"Пребывание в медицинском учреждении продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новости будут опубликованы только после операции. Франциск остается ответственным за Ватикан и 1,3-миллиардную Католическую Церковь, даже находясь в больнице без сознания, отмечает издание.

В июле 2021 года Франциск провел 10 дней в "Джемелли", где ему удалили 33 сантиметра  толстого кишечника. Он страдал от того, что в Ватикане назвали сильным воспалением и сужением толстой кишки. В интервью агентству Associated Press в январе Франциск сказал, что дивертикулез, или выпячивание в стенке кишечника, которые стали причиной операции 2021 года, вернулись.

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После операции 2021 года Франциск сказал, что может есть все, что захочет, но пожаловался, что плохо отреагировал на общий наркоз, который использовался во время более длительной, чем ожидалось, процедуры. Эта реакция частично объясняет его отказ от операции по восстановлению растянутых связок коленного сустава, из-за которых он уже больше года передвигается на инвалидной коляске и ходунках.

Тот факт, что он собирается вернуться на операцию, свидетельствует о том, что у него не было другого выбора, кроме как лечить кишечную проблему, особенно учитывая плотный график предстоящих путешествий этим летом, отмечает АР.

Дополнение

В последнее время у Франциска очень плотный график, ежедневно по несколько аудиенций. Недавно Ватикан подтвердил насыщенный поездками август, когда Святой Престол и Италия обычно находятся в отпуске, с четырехдневным визитом в Португалию в первую неделю августа и такой же длительной поездкой в Монголию, которая начнется 31 августа.

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