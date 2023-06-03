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Папа Римський відвідає Монголію, де всього 1300 католиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Папа Римський Франциск з 31 серпня по 4 вересня здійснить поїздку до Монголії, одне з найвіддаленіших місць, яке він колись відвідував, де проживає всього близько 1300 католиків, але яке має стратегічне значення для Римо-католицької церкви через близькість до Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Папа Римський відвідає Монголію, де всього 1300 католиків

Деталі

Ватикан оголосив про поїздку в короткій заяві в суботу, заявивши, що вона відбувається на запрошення президента країни та католицьких лідерів. Подробиці буде оголошено в найближчі кілька тижнів, заявив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

У серпні минулого року Папа Франциск призначив архієпископа Джорджіо Маренго, італійця, першим кардиналом у Монголії, де він є адміністратором католицької церкви. Маренго був у Римі минулого місяця і зустрівся з Папою, щоб обговорити поїздку.

Франциск вперше заговорив про можливість вирушити до Монголії у розмові з журналістами на борту папського літака, який повертався з поїздки до Африки у лютому.

Доповнення

За даними інформаційного агентства місіонерської діяльності Ватикану Fides, у Монголії налічується близько 1300 хрещених католиків при населенні у близько 3,3 млн осіб.

За даними Державного департаменту США, близько 60% населення ідентифікують себе як релігійні, тоді як решта немає релігійної приналежності.

Серед тих, хто висловлює релігійну приналежність, 87,1% ідентифікують себе як буддисти, 5,4% як мусульмани, 4,2% як шаманісти, 2,2% як християни та 1,1% як послідовники інших релігій.

Хоча кількість католиків у Монголії менша, ніж у більшості окремих парафіяльних церков у багатьох країнах, країна має велике значення для Ватикану, зауважує видання.

Вона має протяжний кордон та тісні зв'язки з Китаєм, комуністичній країні, де Ватикан намагається покращити становище католиків.

Відвідування місць, де католики становлять меншість, також є частиною політики Франциска щодо привернення уваги до людей та проблем того, що він назвав периферією суспільства та світу.

За десять років свого перебування на посаді глави Римо-католицької церкви, яка налічує 1,3 мільярда членів, він досі не відвідав більшу частину столиць Західної Європи.

Франциск має відвідати Португалію з 2 по 6 серпня, щоб взяти участь у Всесвітньому дні молоді в Лісабоні та відвідати Усипальницю Фатіми. Він також сказав, що, мабуть, поїде до Індії наступного року.

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