Папа Римский посетит Монголию, где всего 1300 католиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Папа Римский Франциск с 31 августа по 4 сентября совершит поездку в Монголию, одно из самых отдаленных мест, которое он когда-либо посещал, где проживает всего около 1300 католиков, но которое имеет стратегическое значение для Римско-католической церкви из-за близости к Китаю, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ватикан объявил о поездке в кратком заявлении в субботу, заявив, что она происходит по приглашению президента страны и католических лидеров. Подробности будут объявлены в ближайшие несколько недель, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
В августе прошлого года Папа Франциск назначил архиепископа Джорджио Маренго, итальянца, первым кардиналом в Монголии, где он является администратором католической церкви. Маренго был в Риме в прошлом месяце и встретился с Папой, чтобы обсудить поездку.
Франциск впервые заговорил о возможности отправиться в Монголию в разговоре с журналистами на борту папского самолета, который возвращался из поездки в Африку в феврале.
Дополнение
По данным информационного агентства миссионерской деятельности Ватикана Fides, в Монголии насчитывается около 1300 крещеных католиков при населении в около 3,3 млн человек.
По данным Государственного департамента США, около 60% населения идентифицируют себя как религиозные, тогда как остальные не имеют религиозной принадлежности.
Среди тех, кто выражает религиозную принадлежность, 87,1% идентифицируют себя как буддисты, 5,4% как мусульмане, 4,2% как шаманисты, 2,2% как христиане и 1,1% как последователи других религий.
Хотя количество католиков в Монголии меньше, чем в большинстве отдельных приходских церквей во многих странах, страна имеет большое значение для Ватикана, отмечает издание.
Она имеет протяженную границу и тесные связи с Китаем, коммунистической страной, где Ватикан пытается улучшить положение католиков.
Посещение мест, где католики составляют меньшинство, также является частью политики Франциска по привлечению внимания к людям и проблемам того, что он назвал периферией общества и мира.
За десять лет своего пребывания на посту главы Римско-католической церкви, которая насчитывает 1,3 миллиарда членов, он до сих пор не посетил большую часть столиц Западной Европы.
Франциск должен посетить Португалию со 2 по 6 августа, чтобы принять участие во Всемирном дне молодежи в Лиссабоне и посетить Усыпальницу Фатимы. Он также сказал, что, вероятно, поедет в Индию в следующем году.