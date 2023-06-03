Папа Римский посетит Монголию, где всего 1300 католиков

Детали

Ватикан объявил о поездке в кратком заявлении в субботу, заявив, что она происходит по приглашению президента страны и католических лидеров. Подробности будут объявлены в ближайшие несколько недель, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

В августе прошлого года Папа Франциск назначил архиепископа Джорджио Маренго, итальянца, первым кардиналом в Монголии, где он является администратором католической церкви. Маренго был в Риме в прошлом месяце и встретился с Папой, чтобы обсудить поездку.

Франциск впервые заговорил о возможности отправиться в Монголию в разговоре с журналистами на борту папского самолета, который возвращался из поездки в Африку в феврале.

Дополнение

По данным информационного агентства миссионерской деятельности Ватикана Fides, в Монголии насчитывается около 1300 крещеных католиков при населении в около 3,3 млн человек.

По данным Государственного департамента США, около 60% населения идентифицируют себя как религиозные, тогда как остальные не имеют религиозной принадлежности.

Среди тех, кто выражает религиозную принадлежность, 87,1% идентифицируют себя как буддисты, 5,4% как мусульмане, 4,2% как шаманисты, 2,2% как христиане и 1,1% как последователи других религий.

Хотя количество католиков в Монголии меньше, чем в большинстве отдельных приходских церквей во многих странах, страна имеет большое значение для Ватикана, отмечает издание.

Она имеет протяженную границу и тесные связи с Китаем, коммунистической страной, где Ватикан пытается улучшить положение католиков.

Посещение мест, где католики составляют меньшинство, также является частью политики Франциска по привлечению внимания к людям и проблемам того, что он назвал периферией общества и мира.

За десять лет своего пребывания на посту главы Римско-католической церкви, которая насчитывает 1,3 миллиарда членов, он до сих пор не посетил большую часть столиц Западной Европы.

Франциск должен посетить Португалию со 2 по 6 августа, чтобы принять участие во Всемирном дне молодежи в Лиссабоне и посетить Усыпальницу Фатимы. Он также сказал, что, вероятно, поедет в Индию в следующем году.