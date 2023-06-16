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"Я все ще живий": Папу Франциска виписали з лікарні

Київ • УНН

 • 934521 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Папа Франциск сьогодні вранці залишив римську лікарню "Джемеллі" після дев'яти днів госпіталізації. Понтифіка, усміхненого і в доброму стані, зустріли оплесками численні присутні біля поліклініки, він пожартував, що "все ще живий", передає УНН з посиланням на Fanpage

"Я все ще живий": Папу Франциска виписали з лікарні

Деталі

Папу Франциска виписали з лікарні "Джемеллі", і сьогодні він залишив клініку, в якій перебував дев'ять днів після операції лапаротомії, яку йому довелося перенести. Понтифік виїхав сьогодні вранці, як і було заплановано напередодні, і тепер продовжить своє одужання у Ватикані, в будинку "Санта Марта", де він проживає.

Папа Франциск вийшов з приватних апартаментів на десятому поверсі лікарні і був супроводжений до головного входу в інвалідному візку, з яким він змушений пересуватися вже деякий час і який також буде супроводжувати його найближчими днями, щоб уникнути перенапруження, як рекомендували лікарі.

Перед входом до лікарні "Джемеллі" на понтифіка чекав натовп вірян, а також журналістів. Лікарі та медсестри виглядали з вікон, щоб привітати його. Папи Франциск відповідав на привітання усміхнено і безтурботно та жартував про своє самопочуття.

Цитата

"Все ще живий", - заявив Папа.

Перед тим, як дістатися до своїх апартаментів у Ватикані, він також зупиниться в базиліці Санта Марія Маджоре, щоб помолитися.

Доповнення

Папу Римського Франциска було госпіталізовано для операції на черевній порожнині 7 червня. Хірургічне втручання пройшло успішно. Він добре відреагував як на операцію, так і на анестезію. 

У липні 2021 року Франциск провів 10 днів у "Джемеллі", де йому видалили 33 сантиметри товстого кишківника. Він страждав від того, що у Ватикані назвали сильним запаленням і звуженням товстої кишки. В інтерв'ю агентству Associated Press у січні Франциск сказав, що дивертикульоз, або випинання в стінці кишечника, які стали причиною операції 2021 року, повернулися.

Після операції 2021 року Франциск сказав, що може їсти все, що захоче, але поскаржився, що погано відреагував на загальний наркоз, який використовувався під час більш тривалої, ніж очікувалося, процедури. 

Той факт, що він повернувся на операцію, свідчить про те, що у нього не було іншого вибору, окрім як лікувати кишкову проблему, особливо з огляду на щільний графік майбутніх подорожей цього літа, заначає АР.

Останнім часом у Франциска дуже щільний графік, щодня по кілька аудієнцій. Нещодавно Ватикан підтвердив насичений поїздками серпень, коли Святий Престол і Італія зазвичай перебувають у відпустці, з чотириденним візитом до Португалії в перший тиждень серпня і такою ж тривалою поїздкою до Монголії, яка розпочнеться 31 серпня.

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