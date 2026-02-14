Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый большой компромисс – это готовность Киева прекратить войну, в то время как путин до сих пор не в тюрьме. Он отметил, что путин находится в сложном положении и имеет "немного времени".
США предлагают Украине компромиссы, чтобы прекратить войну с Россией, но то, что Киев готов прекратить войну, а российский диктатор Владимир Путин до сих пор не в тюрьме — это самый большой компромисс. Об этом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
Он также отметил, что Путин сейчас находится в сложном положении.
Я могу говорить с вами, пожимать руки. Я не боюсь. Я хочу быть свободным и хочу перемен после политики. И я здесь, видите? Так что я свободный человек, и я моложе Путина. Это важно
Зеленский добавил, что "слава Богу, у него (Путина - ред.) осталось не очень много времени".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении и усиление давления на РФ позволит быстрее завершить войну.
