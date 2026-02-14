$42.990.04
Эксклюзив
13 февраля, 16:25
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый большой компромисс – это готовность Киева прекратить войну, в то время как путин до сих пор не в тюрьме. Он отметил, что путин находится в сложном положении и имеет "немного времени".

Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский

США предлагают Украине компромиссы, чтобы прекратить войну с Россией, но то, что Киев готов прекратить войну, а российский диктатор Владимир Путин до сих пор не в тюрьме — это самый большой компромисс. Об этом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

Он также отметил, что Путин сейчас находится в сложном положении.

Я могу говорить с вами, пожимать руки. Я не боюсь. Я хочу быть свободным и хочу перемен после политики. И я здесь, видите? Так что я свободный человек, и я моложе Путина. Это важно

- сказал глава государства.

Зеленский добавил, что "слава Богу, у него (Путина - ред.) осталось не очень много времени".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении и усиление давления на РФ позволит быстрее завершить войну.

Вадим Хлюдзинский

