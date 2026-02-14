$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 11415 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 22110 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 23193 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 25226 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 49273 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 65595 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 49263 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32374 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42926 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 69102 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільший компроміс – це готовність Києва припинити війну, у той час як путін досі не у в'язниці. Він зазначив, що путін перебуває у складному становищі та має "небагато часу".

Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський

США пропонують Україні компроміси, щоб припинити війну з росією, але те, що Київ готовий припинити війну, а російський диктатор володимир путін досі не у в'язниці - це найбільший компроміс. Про це в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Він також зазначив, що путін нині перебуває у складному становищі.

Я можу говорити з вами, тиснути руки. Я не боюся. Я хочу бути вільним і хочу змін після політики. І я тут, бачите? Тож я вільна людина, і я молодший за путіна. Це важливо

- сказав глава держави.

Зеленський додав, що "дякувати Богу, у нього (путіна - ред.) залишилося не дуже багато часу".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф дозволить швидше завершити війну.

Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці: Сибіга розповів про наслідки війни для москви04.02.26, 17:42 • 3682 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна