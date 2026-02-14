Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільший компроміс – це готовність Києва припинити війну, у той час як путін досі не у в'язниці. Він зазначив, що путін перебуває у складному становищі та має "небагато часу".
США пропонують Україні компроміси, щоб припинити війну з росією, але те, що Київ готовий припинити війну, а російський диктатор володимир путін досі не у в'язниці - це найбільший компроміс. Про це в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
Він також зазначив, що путін нині перебуває у складному становищі.
Я можу говорити з вами, тиснути руки. Я не боюся. Я хочу бути вільним і хочу змін після політики. І я тут, бачите? Тож я вільна людина, і я молодший за путіна. Це важливо
Зеленський додав, що "дякувати Богу, у нього (путіна - ред.) залишилося не дуже багато часу".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф дозволить швидше завершити війну.
