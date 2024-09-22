Взрывы пейджеров в Ливане: Израиль отрицает свою причастность
Киев • УНН
Ицхак Герцог отвергает обвинения в причастности Израиля к взрывам пейджеров и раций «Хезболлы» в Ливане. Он заявляет, что Израиль лишь защищает себя, но не стремится к войне с Ливаном.
Израиль непричастен к взрывам пейджеров и раций группировки «Хезболла» в Ливане, в результате которых погибли десятки людей. Об этом в интервью Sky News заявил президент страны Ицхак Герцог, передает УНН.
Детали
На вопрос об ответственности Израиля за атаки на этой неделе в Ливане он ответил, что «категорически отвергает любую связь с той или иной операцией».
Впрочем, президент Израиля не предоставил никаких доказательств своих слов.
Есть много врагов «Хезболлы», довольно много в наши дни. «Хезболла» душила Ливан, разрушала Ливан, создавала хаос в Ливане снова и снова и снова. Мы здесь просто для того, чтобы защищать себя. Это все, что мы делаем
По его словам, Израиль «четко дает понять, что должен принять меры», чтобы «защитить свой народ». Он также предположил, что существует «возможность резкой эскалации», однако заверил - Израиль не хочет войны с Ливаном.
Дополнение
17 сентября сотни членов Хезболлы пострадали от взрывов пейджеров в Ливане. Инциденты произошли после получения новых сообщений, вызвав панику по всей стране. Через день прозвучала новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции.
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Лидер Хезболлы Хасан Насралла в речи по телевидению назвал атаки на страну с использованием пейджеров и раций актом терроризма, равнозначным объявлению войны.
Напомним,
Как пишет ABC News Израиль причастен к операции по подрыву пейджеров в Ливане и готовил ее по меньшей мере 15 лет, пытаясь взять под свой контроль источники поставок этих устройств в страну