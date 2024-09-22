Взрывы пейджеров в Ливане: Израиль отрицает свою причастность

Израиль непричастен к взрывам пейджеров и раций группировки «Хезболла» в Ливане, в результате которых погибли десятки людей. Об этом в интервью Sky News заявил президент страны Ицхак Герцог, передает УНН.

Детали

На вопрос об ответственности Израиля за атаки на этой неделе в Ливане он ответил, что «категорически отвергает любую связь с той или иной операцией».

Впрочем, президент Израиля не предоставил никаких доказательств своих слов.

Есть много врагов «Хезболлы», довольно много в наши дни. «Хезболла» душила Ливан, разрушала Ливан, создавала хаос в Ливане снова и снова и снова. Мы здесь просто для того, чтобы защищать себя. Это все, что мы делаем - заявил Герцог.

По его словам, Израиль «четко дает понять, что должен принять меры», чтобы «защитить свой народ». Он также предположил, что существует «возможность резкой эскалации», однако заверил - Израиль не хочет войны с Ливаном.

Дополнение

17 сентября сотни членов Хезболлы пострадали от взрывов пейджеров в Ливане. Инциденты произошли после получения новых сообщений, вызвав панику по всей стране. Через день прозвучала новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном

Лидер Хезболлы Хасан Насралла в речи по телевидению назвал атаки на страну с использованием пейджеров и раций актом терроризма, равнозначным объявлению войны.

Напомним,

Как пишет ABC News Израиль причастен к операции по подрыву пейджеров в Ливане и готовил ее по меньшей мере 15 лет, пытаясь взять под свой контроль источники поставок этих устройств в страну