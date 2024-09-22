Вибухи пейджерів у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність

Ізраїль непричетний до вибухів пейджерів та рацій угруповання "Хезболла" у Лівані, унаслідок яких загинули десятки людей. Про це в інтервʼю Sky News заявив президент країни Іцхак Герцоґ, передає УНН.

Деталі

На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що "категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією".

А втім, президент Ізраїлю не надав жодних доказів своїх слів.

Є багато ворогів "Хезболли", досить багато в наші дні. "Хезболла" душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову і знову і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо - заявив Герцоґ.

За його словами, Ізраїль "чітко дає зрозуміти, що має вжити заходів", щоб "захистити свій народ". Він також припустив, що існує "можливість різкої ескалації", проте запевнив - Ізраїль не хоче війни з Ліваном.

Доповнення

17 вересня сотні членів Хезболли постраждали від вибухів пейджерів у Лівані. Інциденти сталися після отримання нових повідомлень, викликавши паніку по всій країні. Через день пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном

Лідер Хезболли Хасан Насралла у промові по телебаченню назвав атаки на країну з використанням пейджерів та рацій актом тероризму, рівнозначним оголошенням війни.

Нагадаємо

Як пише ABC News Ізраїль причетний до операції з підриву пейджерів у Лівані і готував її щонайменше 15 років, намагаючись взяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни