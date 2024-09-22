Вибухи пейджерів у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність
Київ • УНН
Іцхак Герцоґ відкидає звинувачення у причетності Ізраїлю до вибухів пейджерів та рацій "Хезболли" в Лівані. Він заявляє, що Ізраїль лише захищає себе, але не прагне війни з Ліваном.
Ізраїль непричетний до вибухів пейджерів та рацій угруповання "Хезболла" у Лівані, унаслідок яких загинули десятки людей. Про це в інтервʼю Sky News заявив президент країни Іцхак Герцоґ, передає УНН.
Деталі
На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що "категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією".
А втім, президент Ізраїлю не надав жодних доказів своїх слів.
Є багато ворогів "Хезболли", досить багато в наші дні. "Хезболла" душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову і знову і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо
За його словами, Ізраїль "чітко дає зрозуміти, що має вжити заходів", щоб "захистити свій народ". Він також припустив, що існує "можливість різкої ескалації", проте запевнив - Ізраїль не хоче війни з Ліваном.
Доповнення
17 вересня сотні членів Хезболли постраждали від вибухів пейджерів у Лівані. Інциденти сталися після отримання нових повідомлень, викликавши паніку по всій країні. Через день пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції.
Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19.09.24, 13:36 • 155483 перегляди
Лідер Хезболли Хасан Насралла у промові по телебаченню назвав атаки на країну з використанням пейджерів та рацій актом тероризму, рівнозначним оголошенням війни.
Нагадаємо
Як пише ABC News Ізраїль причетний до операції з підриву пейджерів у Лівані і готував її щонайменше 15 років, намагаючись взяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни