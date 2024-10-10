Взрыв произошел в ЖК на Софиевской Борщаговке: был пожар, без пострадавших

В Софиевской Борщаговке, в пригороде Киева, произошел взрыв на 9-м этаже жилого комплекса, который привел к пожару, жилое помещение полностью выгорело, пострадавших нет, причины инцидента устанавливаются, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

10 октября, около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов на девятом этаже прогремел взрыв с последующим возгоранием. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. В результате пожара жилое помещение выгорело полностью. Пострадавшие отсутствуют. Причина взрыва устанавливается. - сообщили в полиции в соцсетях.

Сейчас, как указано, на месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции и другие профильные службы.

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