Вибух стався в ЖК на Софіївській Борщагівці: була пожежа, без постраждалих
Київ • УНН
У Софіївській Борщагівці стався вибух на 9-му поверсі житлового комплексу, що призвів до пожежі. Приміщення повністю вигоріло, постраждалих немає. Поліція та ДСНС працюють на місці, встановлюючи причини інциденту.
У Софіївській Борщагівці, у передмісті Києва, стався вибух на 9-му поверсі житлового комплексу, що призвів до пожежі, житлове приміщення повністю вигоріло, постраждалих немає, причини інциденту встановлюють, повідомили у ГУНП у Київській області, пише УНН.
10 жовтня, близько 13 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на девʼятому поверсі пролунав вибух із подальшим загоранням. Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю. Постраждалі відсутні. Причина вибуху встановлюється.
Наразі, як вказано, на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.
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