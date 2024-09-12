У Софіївській Борщагівці чоловік влаштував стрілянину з вікна: поліція розслідує інцидент
Київ • УНН
У Софіївській Борщагівці 48-річний чоловік стріляв з вікна. Поліція виявила пістолет у під'їзді, встановила особу стрілка та розпочала кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю.
У Софіївській Борщагівці під Києвом 48-річний чоловік підозрюється у тому, що стріляв з вікна, поліція виявила пістолет у під'їзді, розпочала кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в Київській області, пише УНН.
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Поліція Київщини, як вказано, встановлює обставини стрілянини в Софіївській Борщагівці
Сьогодні вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна. Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет. На даний час повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілка. Це – 48-річний місцевий житель
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Вибух у ЖК у Софіївській Борщагівці: попередня причина - необережність з газом, є постраждалий05.09.24, 16:38 • 26257 переглядiв