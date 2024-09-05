Вибух у ЖК у Софіївській Борщагівці: попередня причина - необережність з газом, є постраждалий
Київ • УНН
У житловому комплексі Софіївської Борщагівки стався вибух на 7 поверсі. За попередніми даними поліції, причиною стало необережне поводження з газовим приладом. Мешканець квартири отримав незначні ушкодження.
Вибух у ЖК у Софіївській Борщагівці, попередньо, стався внаслідок необережного поводження з газовим приладом, мешканець квартири отримав незначні ушкодження, повідомили у четвер у ГУНП в Київській області, пише УНН.
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5 вересня близько 13:30 до поліції, як зазначається, надійшло повідомлення, що в одному з житлових комплексів на сьомому поверсі пролунав вибух.
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"Прибувши на місце події попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок необережного поводження з газовим приладом. Мешканець квартири зазнав незначних тілесних ушкоджень, від госпіталізації відмовився", - вказали у поліції у соцмережах.
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