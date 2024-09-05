Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший
Киев • УНН
В жилом комплексе Софиевской Борщаговки произошел взрыв на 7 этаже. По предварительным данным полиции, причиной стало неосторожное обращение с газовым прибором. Житель квартиры получил незначительные повреждения.
Взрыв в Софиевской Борщаговке, предварительно, произошел в результате неосторожного обращения с газовым прибором, житель квартиры получил незначительные повреждения, сообщили в четверг в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
5 сентября около 13:30 в полицию, как отмечается, поступило сообщение, что в одном из жилых комплексов на седьмом этаже прогремел взрыв.
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«Прибыв на место происшествия предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с газовым прибором. Житель квартиры получил незначительные телесные повреждения, от госпитализации отказался», - указали в полиции в соцсетях.
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