В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент
Киев • УНН
В Софиевской Борщаговке 48-летний мужчина стрелял из окна. Полиция обнаружила пистолет в подъезде, установила личность стрелка и начала уголовное производство за незаконное обращение с оружием.
В Софиевской Борщаговке под Киевом 48-летний мужчина подозревается в том, что стрелял из окна, полиция обнаружила пистолет в подъезде, начала уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
Полиция Киевщины, как указано, устанавливает обстоятельства стрельбы в Софиевской Борщаговке
Сегодня утром в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение от жителей о том, что один из жителей стреляет из окна.
Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет. В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские установили личность стрелка. Это - 48-летний местный житель.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.