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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 07:59  •  7817 просмотра

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В Софиевской Борщаговке 48-летний мужчина стрелял из окна. Полиция обнаружила пистолет в подъезде, установила личность стрелка и начала уголовное производство за незаконное обращение с оружием.

В Софиевской Борщаговке под Киевом 48-летний мужчина подозревается в том, что стрелял из окна, полиция обнаружила пистолет в подъезде, начала уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

Полиция Киевщины, как указано, устанавливает обстоятельства стрельбы в Софиевской Борщаговке

Сегодня утром в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение от жителей о том, что один из жителей стреляет из окна.

Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет. В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские установили личность стрелка. Это - 48-летний местный житель.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧПКиевская область
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