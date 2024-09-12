В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

В Софиевской Борщаговке под Киевом 48-летний мужчина подозревается в том, что стрелял из окна, полиция обнаружила пистолет в подъезде, начала уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

Полиция Киевщины, как указано, устанавливает обстоятельства стрельбы в Софиевской Борщаговке

Сегодня утром в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение от жителей о том, что один из жителей стреляет из окна.

Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет. В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские установили личность стрелка. Это - 48-летний местный житель.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.