Взрыв произошел в многоэтажке Ирпеня: спасатели показали последствия
Киев • УНН
В Ирпене на улице Родниковой произошел взрыв в квартире на 7 этаже 10-этажного дома. На месте работают спасатели, пострадавших нет.
В Ирпене в Киевской области произошел взрыв в квартире многоэтажного дома, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщили в ГУ ГСЧС в области в субботу, пишет УНН.
Детали
Сообщение о взрыве в квартире на 7-м этаже 10-ти этажного дома в городе Ирпень на улице Джерельна спасатели получили 25 января в 09:05.
Уже на месте спасатели установили, что "произошел взрыв, по внешним признакам огня и дыма не обнаружено".
На месте работают 8 спасателей и 3 единицы техники.
"К счастью, обошлось без травмированных и погибших", - говорится в сообщении.
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