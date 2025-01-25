Вибух стався у багатоповерхівці Ірпеня: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
В Ірпені на вулиці Джерельній стався вибух у квартирі на 7 поверсі 10-поверхового будинку. На місці працюють рятувальники, постраждалих немає.
В Ірпені у Київській області стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку, на місці працюють рятувальники, постраждалих немає, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.
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Повідомлення про вибух в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку у місті Ірпінь на вулиці Джерельна рятувальники отримали 25 січня о 09:05.
Уже на місці рятувальники встановили, що "стався вибух, по зовнішніх ознаках вогню та диму не виявлено".
На місці працюють 8 рятувальників та 3 одиниць техніки.
"На щастя, обійшлося без травмованих та загиблих", - ідеться у повідомленні.
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