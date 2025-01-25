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Вибух стався у багатоповерхівці Ірпеня: рятувальники показали наслідки

Вибух стався у багатоповерхівці Ірпеня: рятувальники показали наслідки

Київ • УНН

 • 52500 перегляди

В Ірпені на вулиці Джерельній стався вибух у квартирі на 7 поверсі 10-поверхового будинку. На місці працюють рятувальники, постраждалих немає.

В Ірпені у Київській області стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку, на місці працюють рятувальники, постраждалих немає, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про вибух в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку у місті Ірпінь на вулиці Джерельна рятувальники отримали 25 січня о 09:05.

Уже на місці рятувальники встановили, що "стався вибух, по зовнішніх ознаках вогню та диму не виявлено".

На місці працюють 8 рятувальників та 3 одиниць техніки.

"На щастя, обійшлося без травмованих та загиблих", - ідеться у повідомленні.

Вибух повербанка в Одесі призвів до руйнувань у багатоповерховому будинку03.01.25, 15:23 • 29361 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НПКиївщина
kyivКиїв

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