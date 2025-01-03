Вибух повербанка в Одесі призвів до руйнувань у багатоповерховому будинку
Київ • УНН
У квартирі на 6 поверсі в Одесі вибухнув повербанк, що спричинило пожежу та пошкодження дверей, вікна та балкону. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежу, постраждалих немає.
В Одесі виникла пожежа внаслідок вибуху акамуляторної батареї повербанку.
Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
Деталі
Водній із квартир на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку виникла пожежа. У ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея повербанка. В результаті вибуху вибило вхідні двері, вікно кімнати та рами на балконі.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння
Постраждалих немає, а причини події зʼясовуються фахівцями ДСНС.
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