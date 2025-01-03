Взрыв повербанка в Одессе привел к разрушениям в многоэтажном доме
Киев • УНН
В квартире на 6 этаже в Одессе взорвался повербанк, что привело к пожару и повреждению дверей, окна и балкона. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар, пострадавших нет.
В Одессе возник пожар в результате взрыва акамуляторной батареи повербанка.
Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Детали
В одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома возник пожар. В ванной комнате взорвалась аккумуляторная батарея повербанка. В результате взрыва выбило входную дверь, окно комнаты и рамы на балконе.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание
Пострадавших нет, а причины происшествия выясняются специалистами ГСЧС.
Напомним
В Святошинском районе Киева из-за атаки дронов возник пожар в нежилой застройке, повреждены автомобили и гаражи. В Печерском районе частично разрушен жилой дом, спасена женщина.