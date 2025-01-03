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Взрыв повербанка в Одессе привел к разрушениям в многоэтажном доме

Взрыв повербанка в Одессе привел к разрушениям в многоэтажном доме

Киев  •  УНН

 • 10074 просмотра

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В квартире на 6 этаже в Одессе взорвался повербанк, что привело к пожару и повреждению дверей, окна и балкона. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар, пострадавших нет.

В Одессе возник пожар в результате взрыва акамуляторной батареи повербанка.

Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали 

В одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома возник пожар. В ванной комнате взорвалась аккумуляторная батарея повербанка. В результате взрыва выбило входную дверь, окно комнаты и рамы на балконе.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание

- сообщили в ГСЧС.
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Пострадавших нет, а причины происшествия выясняются специалистами ГСЧС.

Напомним 

В Святошинском районе Киева из-за атаки дронов возник пожар в нежилой застройке, повреждены автомобили и гаражи. В Печерском районе частично разрушен жилой дом, спасена женщина. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧПУНН-Одесса
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