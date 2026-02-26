Взрыв прогремел в окрестностях Чернигова на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о взрыве на северных окраинах Чернигова после подлета баллистической ракеты. Взрыв произошел за пределами города.
Взрыв прогремел в окрестностях Чернигова на фоне угрозы применения баллистики. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
В городе прогремел взрыв. Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты к городу
Впоследствии Брижинский уточнил, что взрыв прогремел на северных окраинах за пределами города.
