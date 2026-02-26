$43.240.02
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Взрыв прогремел в окрестностях Чернигова на фоне угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о взрыве на северных окраинах Чернигова после подлета баллистической ракеты. Взрыв произошел за пределами города.

Взрыв прогремел в окрестностях Чернигова на фоне угрозы баллистики

Взрыв прогремел в окрестностях Чернигова на фоне угрозы применения баллистики. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

В городе прогремел взрыв. Перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты к городу

- сообщил начальник Черниговской ГВА.

Впоследствии Брижинский уточнил, что взрыв прогремел на северных окраинах за пределами города.

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Чернигов