Вибух пролунав на околицях Чернігова на тлі загрози балістики
Київ • УНН
Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про вибух на північних околицях Чернігова після підльоту балістичної ракети. Вибух стався за межами міста.
Вибух пролунав на околицях Чернігова та тлі загрози застосування балістики. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
У місті пролунав вибух. Перед вибухом фіксувався підліт балістичної ракети до міста
Згодом Брижинський уточнив, що вибух пролунав на північних околицях за межами міста.
