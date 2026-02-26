Вибух пролунав на околицях Чернігова на тлі загрози балістики

$43.240.02
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 44338 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 29277 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 44583 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 59301 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 51504 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 59010 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31184 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 21422 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 64439 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Популярнi новини
Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених26 лютого, 03:58 • 7120 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 32208 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 27968 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 24986 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 27198 перегляди
Публікації
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 220 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 44338 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 59012 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 64440 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 68216 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Запорізька область
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 25580 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 45002 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 47847 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 52350 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 52811 перегляди
The Guardian

Вибух пролунав на околицях Чернігова на тлі загрози балістики

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про вибух на північних околицях Чернігова після підльоту балістичної ракети. Вибух стався за межами міста.

Вибух пролунав на околицях Чернігова на тлі загрози балістики

Вибух пролунав на околицях Чернігова та тлі загрози застосування балістики. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

У місті пролунав вибух. Перед вибухом фіксувався підліт балістичної ракети до міста 

- повідомив начальник Чернігівської МВА.

Згодом Брижинський уточнив, що вибух пролунав на північних околицях за межами міста.

Аварія на лінії електропередач знеструмила Чернігів, Славутич та частину району 19 лютого19.02.26, 13:34 • 3699 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Чернігів