Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни 9 человек
Киев • УНН
Взрыв на фабрике фейерверков в провинции Супханбури, Таиланд, привел к гибели по меньшей мере девяти человек и ранению двух. Место происшествия было оцеплено из-за риска дальнейших взрывов.
Тайская полиция заявила, что взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков. Время - около 11:00 или 04:00 по Гринвичу; место - округ Муанг, к северу от Бангкока.
Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Детали
По меньшей мере девять человек погибли и двое получили ранения в среду, когда в провинции Супханбури, в районе Муанг в центральном Таиланде, взорвалась фабрика по производству фейерверков.
На видео и фотографиях с места происшествия видны разрушенные деревянные здания на зеленых рисовых полях.
Также сообщается, что губернатор соответствующей провинции Таиланда выехал на место происшествия вместе с другими официальными лицами. Доступ в район был запрещен из-за риска дальнейших взрывов.
Справка
В аналогичном инциденте в том же районе в январе 2024 года погибло около 20 человек. В июле 2023 года, по словам чиновников, крупный взрыв на складе фейерверков на юге Таиланда унес жизни по меньшей мере 10 человек и ранил более 100.
Напомним
Таиланд объявил военное положение в восьми районах двух провинций из-за пограничного конфликта с Камбоджей.
Армия Таиланда обвинила камбоджийские войска в нарушении безусловного прекращения огня.
В Тернополе на улице Винниченко произошел взрыв в многоэтажке, погибли два человека. Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.