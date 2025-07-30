Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни 9 человек

$41.790.01
48.220.47
ukenru
12:06 • 5820 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
10:44 • 22444 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
09:50 • 18132 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
09:57 • 29848 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
09:53 • 57570 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 39748 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 62048 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 62863 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 57205 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 56151 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
98%
744мм
Популярные новости
Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки30 июля, 04:32 • 29168 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 55358 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 97060 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 41925 просмотра
россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду11:18 • 24586 просмотра
публикации
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto12:32 • 8624 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 42669 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 57561 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 97786 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 154797 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Калифорния
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 55964 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 163178 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 213453 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 147054 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 139590 просмотра
Актуальное
YouTube
Дія (сервис)
Шахед-136
Signal
Нью-Йорк Таймс

Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни 9 человек

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Взрыв на фабрике фейерверков в провинции Супханбури, Таиланд, привел к гибели по меньшей мере девяти человек и ранению двух. Место происшествия было оцеплено из-за риска дальнейших взрывов.

Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни 9 человек

Тайская полиция заявила, что взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков. Время - около 11:00 или 04:00 по Гринвичу; место - округ Муанг, к северу от Бангкока.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Детали

По меньшей мере девять человек погибли и двое получили ранения в среду, когда в провинции Супханбури, в районе Муанг в центральном Таиланде, взорвалась фабрика по производству фейерверков.

На видео и фотографиях с места происшествия видны разрушенные деревянные здания на зеленых рисовых полях.

Также сообщается, что губернатор соответствующей провинции Таиланда выехал на место происшествия вместе с другими официальными лицами. Доступ в район был запрещен из-за риска дальнейших взрывов.

Справка

В аналогичном инциденте в том же районе в январе 2024 года погибло около 20 человек. В июле 2023 года, по словам чиновников, крупный взрыв на складе фейерверков на юге Таиланда унес жизни по меньшей мере 10 человек и ранил более 100.

Напомним

Таиланд объявил военное положение в восьми районах двух провинций из-за пограничного конфликта с Камбоджей.

Армия Таиланда обвинила камбоджийские войска в нарушении безусловного прекращения огня.

В Тернополе на улице Винниченко произошел взрыв в многоэтажке, погибли два человека. Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.

Игорь Тележников

Новости Мира
Камбоджа
Таиланд