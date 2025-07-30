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Вибух на фабриці феєрверків у Таїланді забрав життя 9 людей

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Вибух на фабриці феєрверків у провінції Супханбурі, Таїланд, призвів до загибелі щонайменше дев'яти людей та поранення двох. Місце події було оточене через ризик подальших вибухів.

Вибух на фабриці феєрверків у Таїланді забрав життя 9 людей

Тайська поліція заявила, що вибух стався фабриці по виробництву феєрверків. Час - близько 11:00 або 04:00 за Гринвічем; місце - округ Муанг, на північ від Бангкока.

Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.

Деталі

Щонайменше дев'ять людей загинули і двоє отримали поранення в середу, коли вибухнула фабрика з виробництва феєрверків у провінції Супханбурі, в районі Муанг у центральному Таїланді.

На відео та фотографіях з місця події видно зруйновані дерев'яні будівлі на зелених рисових полях.

Також повідомляється, що губернатор відповідної провінції Таїланду виїхав на місце події разом з іншими офіційними особами. Доступ до району був заборонений через ризик подальших вибухів.

Довідка

У подібному інциденті в тому ж районі в січні 2024 року загинуло близько 20 людей. У липні 2023 року, за словами чиновників, великий вибух на складі феєрверків на півдні Таїланду забрав життя щонайменше 10 осіб та поранив понад 100.

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