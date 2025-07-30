Вибух на фабриці феєрверків у Таїланді забрав життя 9 людей
Київ • УНН
Вибух на фабриці феєрверків у провінції Супханбурі, Таїланд, призвів до загибелі щонайменше дев'яти людей та поранення двох. Місце події було оточене через ризик подальших вибухів.
Тайська поліція заявила, що вибух стався фабриці по виробництву феєрверків. Час - близько 11:00 або 04:00 за Гринвічем; місце - округ Муанг, на північ від Бангкока.
Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.
Деталі
Щонайменше дев'ять людей загинули і двоє отримали поранення в середу, коли вибухнула фабрика з виробництва феєрверків у провінції Супханбурі, в районі Муанг у центральному Таїланді.
На відео та фотографіях з місця події видно зруйновані дерев'яні будівлі на зелених рисових полях.
Також повідомляється, що губернатор відповідної провінції Таїланду виїхав на місце події разом з іншими офіційними особами. Доступ до району був заборонений через ризик подальших вибухів.
Довідка
У подібному інциденті в тому ж районі в січні 2024 року загинуло близько 20 людей. У липні 2023 року, за словами чиновників, великий вибух на складі феєрверків на півдні Таїланду забрав життя щонайменше 10 осіб та поранив понад 100.
Нагадаємо
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