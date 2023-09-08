Уже знаем, что произошло: Рувин о причинах авиакатастроф в Житомирской и Донецкой областях

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“Эксперты Института провели снятие информации с бортовых самописцев “чёрных ящиков” с летательных аппаратов. Причины мы уже понимаем, знаем, что произошло. Сейчас завершаем выяснять все детали в полной мере, работает комиссия экспертов и привлеченных специалистов”, — отметил эксперт.

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По словам Рувина, эксперты выясняют и то, что произошло с парашютами во время катапультирования.

"Пока можем сказать, что оба самолета были исправными, однако в результате аварии у обоих самолетов возникли повреждения, несовместимые с возможностью продолжения полета”, — резюмировал он.

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Напомним

25 августа на Житомирщине погибли трое украинских пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования “Центр” Воздушных Сил ВС Украины. Катастрофа произошла в результате столкновения учебных самолетов L-39 во время маневра разворота.

В ГБР сейчас рассматривают три версии трагедии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, нарушения при организации осуществления полетов.

На Бахмутском направлении 29 августа погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Произошло это во время выполнения боевого задания.