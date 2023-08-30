На Донеччині 29 серпня загинули шестеро пілотів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Бахмутському напрямку 29 серпня загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Сталося це під час виконання бойового завдання. Про це Суспільному повідомив речник бригади Євген Ракіта, передає УНН.
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Повідомляється, що полеглі мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавщини, решта – із інших регіонів України, додав речник.
"Із ними мають попрощатися у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору", - йдеться в повідомленні.
Пілота із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідкіль вони родом.
Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки, каже Євген Ракіта.
Доповнення
25 серпня в авіакатастрофі у Житомирській області загинуло троє бойових пілотів. Вони були з 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України.
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