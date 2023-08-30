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В Донецкой области 29 августа погибли шесть пилотов - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. На Бахмутском направлении 29 августа погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Произошло это во время выполнения боевого задания. Об этом Суспільному сообщил представитель бригады Евгений Ракита, передает УНН.

Детали

Сообщается, что погибшие имели офицерские звания. Один из них – родом из Полтавской области, остальные – из других регионов Украины, добавил спикер.

"С ними должны попрощаться в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора", - говорится в сообщении.

Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других повезут в те области, откуда они родом.

Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, говорит Евгений Ракита.

Дополнение

25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области погибли трое боевых пилотов. Они были из 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины.

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