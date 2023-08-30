В Донецкой области 29 августа погибли шесть пилотов - СМИ

Детали

Сообщается, что погибшие имели офицерские звания. Один из них – родом из Полтавской области, остальные – из других регионов Украины, добавил спикер.

"С ними должны попрощаться в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора", - говорится в сообщении.

Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других повезут в те области, откуда они родом.

Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, говорит Евгений Ракита.

Дополнение

25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области погибли трое боевых пилотов. Они были из 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины.

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