Загибель "Джуса" та ще двох пілотів у авіакатастрофі на Житомирщині: розслідують порушення правил польотів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині, в якій загинув "Джус" та ще двоє пілотів, розслідує ДБР. Попередня кваліфікація - порушення правил польотів, передає УНН.
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Зазначається, що трагедія сталась 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ.
"Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків", - повідомили у ДБР.
Наразі відомо, що попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що в Україні загинув відомий український військовий льотчик Повітряних сил Збройних сил України з позивним "Джус”.