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Гибель "Джуса" и еще двух пилотов в авиакатастрофе на Житомирщине: расследуют нарушение правил полетов

Киев • УНН

 • 1117090 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 на Житомирщине, в которой погиб "Джус" и еще двое пилотов, расследует ГБР. Предварительная квалификация - нарушение правил полетов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил ВСУ.

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков", - сообщили в ГБР.

Известно, что предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украине погиб известный украинский военный летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным "Джус”. 

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