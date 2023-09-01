Трагічна загибель українських пілотів на Житомирщині та на Донеччині: Рувін розповів, які експертизи призначені в розслідуваннях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Експертами КНДІСЕ проводяться дослідження щодо авіакатастрофи двох навчально-бойових літаків “L-39” 25 серпня на Житомирщині та авіакатастрофи двох гелікоптерів військової авіації “Мі-8” 29 серпня на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Директор Інститут Олександр Рувін у своєму Телеграм-каналі повідомив, які експертизи проводяться в рамках розслідувань.
За фактом подій призначено 7 комплексних комісійних судових експертиз.
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“На даному етапі роботи експерти Інституту провели зняття інформації з бортових самописців „чорних скриньок“ з літальних апаратів. Надалі триватиме розшифровка параметричної інформації для точного встановлення причин катастрофи”, — повідомив Рувін.
Директор КНДІСЕ також повідомив, що в ході судових експертиз досліджуватиметься технічний стан літальних апаратів, електронні дані з бортових приладів, роботу систем вузлів і агрегатів, дотримання правил підготовки до польотів.
“Крім того, в рамках експертизи враховуються, навички пілотів, їхня підготовка та реакція на надзвичайні обставини, погодні умови в момент аварії та інші фактори, які могли б вплинути на безпеку польоту”, — додав Рувін.
Він повідомив, що після завершення роботи експертів висновки судових експертиз будуть передані правоохоронним органам.
Олександр Рувін висловив щирі співчуття родинам загиблих військових.
Нагадаємо
25 серпня на Житомирщині загинули троє українських пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних Сил ЗС України. Катастрофа сталася в наслідок зіткнення навчальних літаків L-39 під час маневру розвороту.
У ДБР наразі розглядають три версії трагедії: технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення під час організації здійснення польотів.
На Бахмутському напрямку 29 серпня загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Сталося це під час виконання бойового завдання.