Трагическая гибель украинских пилотов на Житомирщине и на Донетчине: Рувин рассказал, какие экспертизы назначены в расследованиях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Экспертами КНИИСЭ проводятся исследования по авиакатастрофе двух учебно-боевых самолетов “L-39” 25 августа на Житомирщине и авиакатастрофы двух вертолетов военной авиации “Ми-8” 29 августа на Бахмутском направлении в Донецкой области. Директор Института Александр Рувин в своем Телеграм-канале сообщил, какие экспертизы проводятся в рамках расследований.
По факту событий назначено 7 комплексных комиссионных судебных экспертиз.
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“На данном этапе работы эксперты Института провели снятие информации с бортовых самописцев „черных ящиков“ с летательных аппаратов. В дальнейшем будет продолжаться расшифровка параметрической информации для точного установления причин катастрофы”, — сообщил Рувин.
Директор КНИИСЭ также сообщил, что в ходе судебных экспертиз будет исследоваться техническое состояние летательных аппаратов, электронные данные с бортовых приборов, работа систем узлов и агрегатов, соблюдение правил подготовки к полетам.
“Кроме того, в рамках экспертизы учитываются, навыки пилотов, их подготовка и реакция на чрезвычайные обстоятельства, погодные условия в момент аварии и другие факторы, которые могли бы повлиять на безопасность полета”, — добавил Рувин.
Он сообщил, что после завершения работы экспертов выводы судебных экспертиз будут переданы правоохранительным органам.
Александр Рувин выразил искренние соболезнования семьям погибших военных.
Напомним
25 августа на Житомирщине погибли трое украинских пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования “Центр” Воздушных Сил ВС Украины. Катастрофа произошла в следствии столкновения учебных самолетов L-39 во время маневра разворота.
В ГБР сейчас рассматривают три версии трагедии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, нарушения при организации осуществления полетов.
На Бахмутском направлении 29 августа погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Произошло это во время выполнения боевого задания.