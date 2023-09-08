Вже знаємо, що сталося: Рувін про причини авіакатастроф на Житомирщині та Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Нещодавно в Україні сталось дві авіакастрофи — у Житомирській області розбились два літаки, а на Бахмутському напрямку — гелікоптери. Причини вже відомі, залишилося з’ясувати деталі. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає УНН.
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“Експерти Інституту провели зняття інформації з бортових самописців “чорних скриньок” з літальних апаратів. Причини ми вже розуміємо, знаємо, що сталося. Зараз завершуємо з’ясовувати всі деталі в повній мірі, працює комісія експертів і залучених спеціалістів”, — зазначив експерт.
Додамо
За словами Рувіна, експерти з’ясовують і те, що сталось з парашютами під час катапультування.
"Поки можемо сказати, що обидва літаки були справними, однак внаслідок аварії в обох літаків виникли пошкодження, несумісні з можливістю продовження польоту”, — резюмував він.
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Нагадаємо
25 серпня на Житомирщині загинули троє українських пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних Сил ЗС України. Катастрофа сталася в наслідок зіткнення навчальних літаків L-39 під час маневру розвороту.
У ДБР наразі розглядають три версії трагедії: технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення під час організації здійснення польотів.
На Бахмутському напрямку 29 серпня загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Сталося це під час виконання бойового завдання.