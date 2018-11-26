Введение военного положения: часть фракций определилась с позицией

Так, Радикальная партия Олега Ляшко будет поддерживать законопроект Президента о введении военного положения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член партии, нардеп Игорь Мосийчук. Политик написал, что РПЛ будет поддерживать введение военного положения, но одновременно будет настаивать на назначении выборов Президента Украины на 31 марта 2019 года.

Блок Юлии Тимошенко, по данным наших источников, поддерживает аналогичную позицию - ввести военное положение, но выборы не отменять.

"Самопомочь" тоже будет настаивать на том, чтобы введение военного положения автоматически не отменяло президентских выборов, но в целом законопроект поддержать готовы.

Депутатская группа Видродження, по информации УНН, в 14.00 собралась на заседание для принятия решения относительно военного положения.

Блок Петра Порошенко, зато, соберется только в 15:00 для того, чтобы обсудить законопроект и определиться с позицией.

Народный фронт, по словам собеседника агентства, тоже собирается только в 15:00.

А Оппозиционный блок, по нашей информации, соберется в 15:20, за 40 минут до начала заседания ВР.

К слову, сегодня в 14:30 соберется комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором нардепы-члены комитета должны рассмотреть президентский законопроект.

А в 16:00 должно состояться рассмотрение законопроекта в зале парламента, который экстренно собирают на заседание из-за ночного решения СНБО ввести в Украине военное положение.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.