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Введення воєнного стану: частина фракцій визначилася з позицією

Введення воєнного стану: частина фракцій визначилася з позицією

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Частина парламентських фракцій вже визначилася, чи голосувати за введення воєнного стану в Україні, але є й такі, які ще навіть не зібралися. УНН зібрав інформацію зі своїх джерел у різних політичних силах, а також заяви політиків.

Так, Радикальна партія Олега Ляшка буде підтримувати законопроект Президента про введення воєнного стану. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член партії, нардеп Ігор Мосійчук. Політик написав, що РПЛ буде підтримувати введення воєнного стану, але водночас наполягатиме на призначенні виборів Президента України на 31 березня 2019 року.

Блок Юлії Тимошенко, за даними наших джерел, підтримує аналогічну позицію - ввести воєнний стан, але вибори не відміняти.

“Самопоміч” теж наполягатиме на тому, щоб введення воєнного стану автоматично не скасовувало президентських виборів, але загалом законопроект підтримати готові.

Депутатська група Відродження, за інформацією УНН, о 14.00 зібралась на засідання для прийняття рішення щодо воєнного стану.

Блок Петра Порошенка, натомість, збереться лише о 15:00 для того, щоб обговорити законопроект і визначитися з позицією.

Народний фронт, за словами співрозмовника агентства, теж збирається лише о 15:00.

А Опозиційний блок, за нашою інформацією, збереться о 15:20, за 40 хвилин до початку засідання ВР.

До слова, сьогодні о 14:30 збереться комітет ВР з питань національної безпеки і оборони, на якому нардепи-члени комітету мають розглянути президентський законопроект.

А о 16:00 має відбутися розгляд законопроекту у залі парламенту, яку екстренно збирають на засідання через нічне рішення РНБО ввести в Україні воєнний стан.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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