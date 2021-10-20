Угольное дело: апелляцию на домашний арест Медведчука перенесли на 9 ноября

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"Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и прокурора, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 октября 2021 года об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого М., назначено на 9 ноября 2021 года (11 часов 30 минут)", - говорится в сообщении.

Детали

В суде журналисту УНН сообщили, что заседание перенесли из-за того, что в суд так и не поступили материалы судебного дела.

Что было ранее

Сегодня, 20 октября, было запланировано рассмотрение жалоб по применению круглосуточного домашнего ареста в отношении народного депутата Виктора Медведчука.

Сообщалось, что по состоянию на вечер 19 октября материалы судебного дела в суд не поступили.

Дополнение

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля с ВОТ у террористичних организаций "ДНР" и "ЛНР".

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.