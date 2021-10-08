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Медведчуку повідомили нову підозру у державній зраді і сприянні тероризму - Венедіктова

Київ • УНН

 • 28328 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час брифінгу в п’ятницю, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні ми повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації”, — сказала Венедіктова.

Деталі

Мова, зі слів Генпрокурора, не лише про конкретну особу та оголошення підозри, і не лише про сприяння у закупівлі вугілля з ТОТ у террористичних організаціях “ДНР” та “ЛНР”.

“Це питання державної зради і того, як окремі українські політики і високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми”, — додала вона.

Нагадаємо

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Українські Національні Новини

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