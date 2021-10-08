Медведчуку повідомили нову підозру у державній зраді і сприянні тероризму - Венедіктова

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“Сьогодні ми повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації”, — сказала Венедіктова.

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Мова, зі слів Генпрокурора, не лише про конкретну особу та оголошення підозри, і не лише про сприяння у закупівлі вугілля з ТОТ у террористичних організаціях “ДНР” та “ЛНР”.

“Це питання державної зради і того, як окремі українські політики і високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми”, — додала вона.

Нагадаємо

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.