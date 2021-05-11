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Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами - Венедіктова

Київ • УНН

 • 21991 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру за трьома епізодами. Про це під час брифінгу повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає кореспондент УНН.

Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами - Венедіктова

Цитата:

"На сьогодні підозру оголошено за трьома епізодами. Почнемо ми з розграбування національних ресурсів. У 2014 році Російська Федерація здійснила акт агресії щодо України та незаконно анексувала Крим. Внаслідок чого наша держава втратила не тільки територію, а й запаси природних ресурсів, які в тому числі містяться у виключній економічній, морській зоні України", - розповіла Венедіктова.

Деталі

За її словами, за висновками фахівців на незаконно захопленій території міститься запасів ресурсів на суму майже 2 трильйони грн.

"Це величезні збитки, що прямо відображаються на економічній незалежності нашої держави, а також на безпеці нашої держави. Одним з таких перспективних родовищ є родовище "Глибока". Воно розташоване в Чорному морі", - сказала Генпрокурор.

Вона наголосила, що у 2015 році Медведчук і Козак, передали окупанту всю матеріальну та документальну базу родовища через ТОВ "Нові проекти" з орбіти впливу цих нардепів.

"За даними Державної служби геології та надр цього родовища, якщо перевести їх в грошовий еквівалент, складає понад 38 мільярдів грн...В орбіті впливу наших фігурантів перебуває таке собі товариство з обмеженою відповідальністю "Нові проекти", яке до 2020 року було зареєстровано на території України до ліквідації його рішенням суду. У 2012 році цьому підприємству з орбіти Медведчука наданий спеціальний дозвіл на користування надрами родовища "Глибоке". З цього часу подальші роботи з процесу підготовки до видобутку корисних копалин на родовищі фактично передані зазначеному товариству", - розповіла Генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що у 2014 році Крим анексовано РФ.

"Медведчук, як організатор всієї цієї протиправної діяльності, маючи стійкі зв’язки з вищим керівництвом РФ розпочав на думку слідства підривну діяльність проти України в тому числі й в економічній сфері. Чудово розуміючи, що він фактично має ексклюзивні дані та документи щодо родовищ корисних копалин на здобуття яких окупанту знадобилися б роки, приблизно із березня 2015 року фактично розпочався абсолютно незаконний процес передачі цих даних окупаційній владі", - повідомила вона.

Венедіктова розповіла, що з цією метою до вказаного процесу Віктором Медведчуком було залучено Тараса Козака, який за інформацією слідства фактично є підпорядкованою йому особою, та на той час заступника голови уряду РФ, з яким вони мали в тому числі й дружні стосунки.

Що було раніше

Народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що підозру народному депутату Віктору Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Баканов також повідомляв, що Тарас Козак зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.

Як повідомляв УНН, сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.



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