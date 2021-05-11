Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам - Венедиктова

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"На сегодняшний день подозрение объявлено по трем эпизодам. Начнем мы с разграбления национальных ресурсов. В 2014 году Российская Федерация осуществила акт агрессии в отношении Украины и незаконно аннексировала Крым. В результате наше государство потеряло не только территорию, но и запасы природных ресурсов, которые в том числе содержатся в исключительной экономической, морской зоне Украины", - рассказала Венедиктова.

Детали

По ее словам, по выводам специалистов на незаконно захваченной территории содержится запасов ресурсов на сумму почти 2 триллиона грн.

"Это огромные убытки, которые прямо отражаются на экономической независимости нашего государства, а также на безопасности нашего государства. Одним из таких перспективных месторождений является месторождение "Глубокое". Оно расположено в Черном море", - сказала Генпрокурор.

Она отметила, что в 2015 году Медведчук и Козак, передали оккупанту всю материальную и документальную базу месторождения через ООО "Нові проекти" из орбиты влияния этих нардепов.

"По данным Государственной службы геологии и недр этого месторождения, если перевести их в денежный эквивалент, составляет более 38 млрд грн... В орбите влияния наших фигурантов находится некое общество с ограниченной ответственностью "Нові проекти", которое до 2020 года было зарегистрировано на территории Украины до ликвидации его решением суда. В 2012 году этому предприятию из орбиты Медведчука предоставлено специальное разрешение на пользование недрами месторождения "Глубокое". С этого времени дальнейшие работы из процесса подготовки к добыче полезных ископаемых на месторождении фактически переданы указанному обществу", - рассказала Генпрокурор.

Венедиктова отметила, что в 2014 году Крым аннексирована РФ.

"Медведчук, как организатор всей этой противоправной деятельности, имея устойчивые связи с высшим руководством РФ начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины в том числе и в экономической сфере. Прекрасно понимая, что он фактически имеет эксклюзивные данные и документы относительно месторождений полезных ископаемых, на получение которых оккупанту потребовались бы годы, примерно с марта 2015 года фактически начался абсолютно незаконный процесс передачи этих данных оккупационной власти", - сообщила она.

Венедиктова рассказала, что с этой целью к указанному процессу Виктором Медведчуком был привлечен Тарас Козак, который по информации следствия фактически является подчиненным ему лицом и в то время заместителем главы правительства РФ, с которым они имели, в том числе, и дружеские отношения.

Что было раньше

Народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что подозрение народному депутату Виктору Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Баканов также сообщал, что Тарас Козак сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.

Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.





