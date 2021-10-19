Вугільна справа: суд завтра розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд завтра розгляне апеляційну скаргу щодо застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
Цитата
“20 жовтня об 11:35 у Київському апеляційному суді відбудеться розгляд апеляції щодо застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата (від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука - ред.)”, - наголосили у суді.
Додамо
Станом на вечір 19 жовтня матеріали судової справи до суду не надійшли.
Що було раніше
12 жовтня прокуратура заявила, що подасть апеляційну скаргу на рішення суду про застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата Віктора Медведчука.
Контекст
8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 млрд.
12 жовтня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука.