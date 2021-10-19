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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113121 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 125679 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110064 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108828 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Угольное дело: суд завтра рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука

Угольное дело: суд завтра рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука

Киев  •  УНН

 • 17014 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Киевский апелляционный суд завтра рассмотрит апелляционную жалобу по применению круглосуточного домашнего ареста к народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

Цитата

"20 октября в 11:35 в Киевском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляции по применению круглосуточного домашнего ареста к народному депутату (от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - ред.)", - отметили в суде.

Добавим

По состоянию на вечер 19 октября материалы судебного дела в суд не поступили.

Что было раньше

12 октября прокуратура заявила, что подаст апелляционную жалобу на решение суда о применении круглосуточного домашнего ареста к народному депутату Виктору Медведчуку.

Контекст

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Виктора Медведчука меры пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд.

12 октября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

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