Угольное дело: суд завтра рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Киевский апелляционный суд завтра рассмотрит апелляционную жалобу по применению круглосуточного домашнего ареста к народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
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"20 октября в 11:35 в Киевском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляции по применению круглосуточного домашнего ареста к народному депутату (от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - ред.)", - отметили в суде.
Добавим
По состоянию на вечер 19 октября материалы судебного дела в суд не поступили.
Что было раньше
12 октября прокуратура заявила, что подаст апелляционную жалобу на решение суда о применении круглосуточного домашнего ареста к народному депутату Виктору Медведчуку.
Контекст
8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Виктора Медведчука меры пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд.
12 октября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.