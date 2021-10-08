Прокуратура проситиме для Медведчука тримання під вартою або заставу в 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратура клопотатиме про обрання для народного депутата України Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 млрд. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час брифінгу в п’ятницю, передає кореспондент УНН.
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“Підозра пану Медведчуку на нашу думку вручена усіма можливими способами станом на сьогодні. Щодо того який запобіжний захід ми б обирали пану Медведчуку. Це не компетенція СБУ, але якщо оцінювати все що ми почули, я б просив безальтернативний варіант у вигляді арешту”, — сказав під час брифінгу голова Служби безпеки України Іван Баканов.
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Венедіктова відповіла йому, зазначивши: “Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно... Прокуратура піде з клопотанням про тримання під вартою або заставою в 1 млрд грн”.
Контекст
Народному депутату Віктору Медведчуку 8 жовтня повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.